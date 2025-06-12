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Кому з іноземців не потрібно отримувати дозвіл на працевлаштування — роз’яснення Держпраці

23:48, 12 червня 2025
Дозвіл на працевлаштування не потрібен, якщо іноземець належить до однієї з категорій.
Кому з іноземців не потрібно отримувати дозвіл на працевлаштування — роз’яснення Держпраці
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Державна служба з питань праці розповіла, для яких категорій іноземців потрібно отримувати дозвіл на працевлаштування.

Законом України «Про зайнятість населення» передбачено, що роботодавці можуть працевлаштовувати іноземців на роботу на підставі дозволу на працевлаштування.

Робота іноземця без оформлення дозволу на працевлаштування буде порушенням закону і спричинить відповідальність. Але з цього правила є винятки, так дозвіл на працевлаштування не потрібно для працевлаштування:

  • іноземців, які постійно проживають в Україні;
  • іноземців, які набули статусу біженця відповідно до законодавства України або одержали дозвіл на імміграцію в Україну;
  • іноземців, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, або яким надано тимчасовий захист в Україні;
  • представників іноземного морського (річкового) флоту та авіакомпаній, які обслуговують такі компанії на території України;
  • працівників закордонних засобів масової інформації, акредитованих для роботи в Україні;
  • спортсменів, які набули професійного статусу, артистів та працівників мистецтва для роботи в Україні за фахом;
  • працівників аварійно-рятувальних служб для виконання термінових робіт;
  • працівників іноземних представництв, які зареєстровані на території України в установленому законодавством порядку;
  • священнослужителів, які є іноземцями і тимчасово перебувають в Україні на запрошення релігійних організацій для провадження канонічної діяльності лише у таких організаціях з офіційним погодженням з органом, який здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації;
  • іноземців, які прибули в Україну для участі у реалізації проектів міжнародної технічної допомоги;
  • іноземців, прибули в Україну для провадження викладацької та/або наукової діяльності у закладах фахової передвищої та вищої освіти на їх запрошення;
  • інших іноземців у випадках, передбачених законами та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

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