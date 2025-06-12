Німеччина не планує постачати Україні ракети Taurus, — міністр оборони Пісторіус

Німеччина наразі не розглядає постачання крилатих ракет Taurus Україні, уточнив Борис Пісторіус.

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який с 12 червня прибув до Києва, наголосив, що, попри інтенсивні обстріли, Берлін не планує постачати Україні ракети TAURUS. Про це він сказал на брифінгу.

"Ви поставили мені запитання, чи ми це розглядаємо, я відповідаю вам – ні", - заявив Пісторіус.

В свою чергу Президент Володимир Зеленський подякував за постачання систем ППО Iris-T. При цьому він зазначив, що вже заплановано постачання Києву озброєння на три роки.

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