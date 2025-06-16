В Украине урегулировали страхование журналистов в зоне боевых действий — закон подписан

Министерство культуры и стратегических коммуникаций вместе с Нацбанком в течение 30 дней должны разработать детальные условия страхования.

Источник фото: Reuters

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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла в целом законопроект №11153 о внесении изменений в статью 15 Закона Украины «О государственной поддержке медиа, гарантиях профессиональной деятельности и социальной защите журналиста» с целью приведения ее положений в соответствие с Законом Украины «Об страховании». Тогда документ поддержали 275 народных депутатов.

Теперь редакции и медиакомпании обязаны заключать договоры страхования жизни, здоровья и трудоспособности своих журналистов или других сотрудников на время их командировок в зону боевых действий или на временно оккупированные территории Украины.

Страхование должно финансироваться за счет средств самих медиакомпаний или за счет других источников, не запрещенных законом.

12 июня проект закона подписал Президент Владимир Зеленский.

По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина, ранее закон требовал обязательного страхования журналистов, работающих в горячих точках, но на практике это не действовало. Правительство не утвердило необходимые правила, а страховые компании не получили соответствующие лицензии на осуществление такой деятельности.

«То есть на бумаге страхование обязательное, а фактически его нет. Позже, после внедрения положений Директивы Европарламента в 2024 году, правила в сфере страхования изменились, что еще больше усложнило все процедуры», — указал он.

Как будет теперь: закон согласовывает старые требования с новыми правилами страхования. Теперь медиа могут официально и законно страховать своих сотрудников во время работы в зоне боевых действий или оккупации как за счет собственных средств, так и других (например, грантовых).

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины вместе с Нацбанком в течение 30 дней должны разработать детальные условия страхования — пошаговый план, как это будет работать.

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