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В Україні врегулювали страхування журналістів у зоні бойових дій — закон підписано

11:39, 16 червня 2025
Міністерство культури та стратегічних комунікацій разом із Нацбанком протягом 30 днів мають розробити детальні умови страхування
В Україні врегулювали страхування журналістів у зоні бойових дій — закон підписано
Джерело фото: Reuters
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Як інформувала «Судово-юридична газета», Верховна Рада прийняла в цілому законопроект 11153 про внесення змін до статті 15 Закону України «Про державну підтримку медіа, гарантії професійної діяльності та соціальний захист журналіста» щодо приведення її положень у відповідність із Законом України «Про страхування». Документ тоді підтримали 275 нардепів.

Тепер редакції і медіакампанії зобов’язані укладати договори страхування на життя, здоров’я та працездатності своїх журналістів чи інших працівників на час їх відряджень у зону бойових дій або на тимчасово окуповані території України.

Страхування має фінансуватися за рахунок коштів самих медіакомпаній або за рахунок інших коштів, які не заборонені законом.

12 червня Проект Закону підписав Президент Володимир Зеленський.

За словами Голови комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослава Юрчишина, раніше закон вимагав обовʼязкове страхування журналістів, що працюють у гарячих точках, але на практиці це не діяло. Уряд не затвердив необхідні правила, а страхові компанії не отримали відповідні ліцензії на здійснення такої діяльності.

«Тобто, на папері страхування обовʼязкове, а фактично його нема. Згодом, після впровадження положень Директиви Європарламенту у 2024 році, правила у сфері страхування змінилися, що ще більше ускладнило всі процедури», - вказав він.

Як буде тепер: закон узгоджує старі вимоги з новими правилами страхування. Тепер медіа можуть офіційно й законно страхувати своїх працівників під час роботи в зоні бойових дій чи окупації як за рахунок власних коштів, так і інших (наприклад, грантових).

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України разом із Нацбанком протягом 30 днів мають розробити детальні умови страхування – покроковий план, як це буде працювати.

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Верховна Рада України закон страхування війна журналістка журналіст Володимир Зеленський

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