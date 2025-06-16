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У податковій службі роз’яснили, чи необхідно реєструватися ФОП, щоб надавати майно в оренду

11:57, 16 червня 2025
Фізичні особи можуть здавати своє нерухоме майно в оренду як у межах підприємницької діяльності, так і за чинними правилами без необхідності реєструватися як підприємець.
У податковій службі роз’яснили, чи необхідно реєструватися ФОП, щоб надавати майно в оренду
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Податкова служба у Житомирській області повідомляє, чи необхідно реєструватися ФОП, щоб надавати майно в оренду.

Зазначається, що відповідно до ст. 319 та ст. 320 Цивільного кодексу власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд, у тому числі для здійснення підприємницької діяльності.

Оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду, емфітевзис), житловий найм (піднайм) здійснюється відповідно до п. 170.1 ст. 170 розд. IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI.

Відповідно до п.п. 170.1.5 п. 170.1 ст. 170 ПКУ якщо орендар є фізичною особою, яка не є самозайнятою особою, особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податку – орендодавець.

Таким чином, здавання в оренду власного нерухомого майна може здійснюватися фізичними особами як у межах підприємницької діяльності, так і шляхом виконання норм п. 170.1 ст. 170 розд. IV ПКУ без реєстрації орендодавця фізичною особою – підприємцем.

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податкова

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