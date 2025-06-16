В налоговой службе разъяснили, необходимо ли регистрироваться ФЛП, чтобы предоставлять имущество в аренду

Физические лица могут сдавать свое недвижимое имущество в аренду как в рамках предпринимательской деятельности, так и по действующим правилам, без необходимости регистрироваться как предприниматель.

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Налоговая служба в Житомирской области сообщает, необходимо ли регистрироваться ФЛП, чтобы предоставлять имущество в аренду.

Отмечается, что согласно ст. 319 и ст. 320 Гражданского кодекса собственник владеет, пользуется, распоряжается своим имуществом по собственному усмотрению, в том числе для осуществления предпринимательской деятельности.

Налогообложение дохода от предоставления недвижимости в аренду (субаренду, эмфитевзис), жилой наем (поднайм) осуществляется в соответствии с п. 170.1 ст. 170 разд. IV Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 № 2755-VI.

Согласно п.п. 170.1.5 п. 170.1 ст. 170 НКУ если арендатор является физическим лицом, не являющимся самозанятым лицом, лицом, ответственным за начисление и уплату (перечисление) налога в бюджет, есть плательщик налога – арендодатель.

Таким образом, сдача в аренду собственного недвижимого имущества может производиться физическими лицами как в пределах предпринимательской деятельности, так и путем выполнения норм п. 170.1 ст. 170 разд. IV НКУ без регистрации арендодателя физическим лицом – предпринимателем.

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