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В Черкасской области мужчина отказался от прохождения военной службы по религиозным убеждениям — что решил суд

11:03, 16 июня 2025
Мужчина, уклонившийся от призыва на военную службу в связи с религиозными убеждениями, получил три года заключения.
В Черкасской области мужчина отказался от прохождения военной службы по религиозным убеждениям — что решил суд
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В Черкасской области осужден 36-летний житель Черкас за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации. Об этом сообщила Черкасская областная прокуратура.

Указывается, что в августе прошлого года мужчина, будучи годным к военной службе по состоянию здоровья, не имея оснований для освобождения или отсрочки от призыва на военную службу, получив повестку в Черкасском ОМЦК и СП, не явился в назначенное время в пункт сбора и не сообщил о причинах своей неявки.

Обвиняемый в суде свою вину не признал и указал, что отказался от прохождения военной службы в связи с глубокими религиозными убеждениями.

Принимая решение, суд указал, что пребывание государства в правовом режиме военного положения является веской причиной говорить о необходимости выполнения воинской обязанности всеми гражданами Украины, в том числе и представителями религиозной организации, членом которой является обвиняемый.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении уголовного правонарушения и ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу.

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