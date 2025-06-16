На Черкащині чоловік відмовився від проходження військової служби через релігійні переконання — що вирішив суд

Чоловік, який ухилився від призову на військову службу у зв’язку з релігійними переконаннями, отримав три роки ув’язнення.

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На Черкащині засуджено 36-річного жителя Черкас за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомила Черкаська обласна прокуратура.

Зазначається, що у серпні минулого року чоловік, будучи придатним до військової служби за станом здоров’я, не маючи підстав для звільнення чи відстрочки від призову на військову службу, отримавши повістку в Черкаському ОМЦК та СП, не з’явився у визначений час до пункту збору та не повідомив про причини своєї неявки.

Обвинувачений своєї провини в суді не визнав та зазначив, що відмовився від проходження військової служби у зв’язку з глибокими релігійними переконаннями.

Ухвалюючи рішення, суд вказав, що перебування держави у правовому режимі воєнного стану є вагомою причиною, щоб вести мову про необхідність виконання військового обов’язку усіма громадянами України, в тому числі і представниками релігійної організації, членом якої є обвинувачений.

Вироком суду чоловіка визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначено покарання у виді трьох років позбавлення волі.

На даний час вирок суду не набрав законної сили.

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