Практика судів
  1. В Україні

На Черкащині чоловік відмовився від проходження військової служби через релігійні переконання — що вирішив суд

11:03, 16 червня 2025
Чоловік, який ухилився від призову на військову службу у зв’язку з релігійними переконаннями, отримав три роки ув’язнення.
На Черкащині чоловік відмовився від проходження військової служби через релігійні переконання — що вирішив суд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Черкащині засуджено 36-річного жителя Черкас за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомила Черкаська обласна прокуратура.

Зазначається, що у серпні минулого року чоловік, будучи придатним до військової служби за станом здоров’я, не маючи підстав для звільнення чи відстрочки від призову на військову службу, отримавши повістку в Черкаському ОМЦК та СП, не з’явився у визначений час до пункту збору та не повідомив про причини своєї неявки.

Обвинувачений своєї провини в суді не визнав та зазначив, що відмовився від проходження військової служби у зв’язку з глибокими релігійними переконаннями.

Ухвалюючи рішення, суд вказав, що перебування держави у правовому режимі воєнного стану є вагомою причиною, щоб вести мову про необхідність виконання військового обов’язку усіма громадянами України, в тому числі і представниками релігійної організації, членом якої є обвинувачений.   

Вироком суду чоловіка визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначено покарання у виді  трьох років позбавлення волі.

На даний час вирок суду не набрав законної сили.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд прокуратура рішення суду релігія ТЦК мобілізація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський вніс подання про призначення Генпрокурором Руслана Кравченка

Керівник Податкової служби Руслан Кравченко стане новим Генеральним прокурором.

В Україні створять Реєстр військовослужбовців – комітет рекомендував законопроект

Комітет з нацбезпеки рекомендував до прийняття в цілому після вето Президента законопроект про створення Реєстру військовослужбовців.

Депутати пропонують залишити у паспортах-книжечках, які ще видаються за рішенням суду, лише українську мову

Також пропонується визнати таким, що втратило чинність Положення про паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Очна освіта – лише за умови обов’язкових щеплень: Кабмін зазначає, що у країнах ЄС для батьків є навіть штрафи за відмову від вакцинації дітей

Законопроект про обов’язковість вакцинації для відвідування закладів освіти було розроблено за участі міжнародних фахівців в сфері захисту населення від інфекційних хвороб.

Депутати пропонують спростити вступ до вишів, які знаходяться на територіях бойових дій

Законопроектом пропонується встановити можливість вступу до вишів результатами співбесіди або вступних іспитів без використання ЗНО чи НМТ.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Катющенко
    Віталій Катющенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Євген Мацький
    Євген Мацький
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду