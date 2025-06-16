Генштаб повідомлятиме про бої на ще одному напрямку

Генштаб ЗСУ додав новий напрямок до щоденних зведень: Північно-Слобожанський.

Джерело фото: Генеральний штаб ЗСУ

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Із 16 червня Генеральний штаб Збройних Сил України починає інформувати про перебіг бойових дій на ще одному напрямку — Північно-Слобожанському. Це рішення ухвалено у зв’язку з активізацією російських військ у прикордонні Сумської області та з метою посилення поінформованості суспільства щодо відбиття широкомасштабної збройної агресії РФ.

Також у щоденних зведеннях оновлено назву Харківського напрямку — тепер він іменується Південно-Слобожанським.

Генштаб нагадує, що оперативна інформація щодо російського вторгнення публікується на офіційних ресурсах тричі на добу: о 08:00, 16:00 та 22:00.

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