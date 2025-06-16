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Як ФОП визначити дату доходу при продажу товару юрособі накладеним платежем — роз’яснення

10:45, 16 червня 2025
Підприємцю варто враховувати, що датою отримання доходу вважається день зарахування коштів на рахунок, а не відправлення товару.
Як ФОП визначити дату доходу при продажу товару юрособі накладеним платежем — роз’яснення
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Головне управління Державної податкової служби у Луганській області роз’яснило особливості отримання доходу ФОП-платника єдиного податку, якщо товар відправлено юридичній особі накладеним платежем.

Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку визначено главою 1 розд. XIV ПКУ.

Фізична особа-підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам ПКУ та реєструється платником єдиного податку в порядку визначеному ПКУ.

Нормами п. 291.5 ПКУ визначено обмеження щодо здійснення видів діяльності для суб’єктів господарювання, зокрема, ФОПів-платників єдиного податку першої-третьої груп.

Доходом для ФОПа-платника єдиного податку є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, доходи у вигляді бюджетних грантів, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) (п. 292.6 ПКУ).

Платники єдиного податку першої-третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі – готівковій або безготівковій (у тому числі з використанням електронних грошей). У разі застосування іншого способу розрахунків (крім платників єдиного податку третьої групи – електронних резидентів (е-резидентів), платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків.

Крім того, ФОПи-платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть облік у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів.

Облік доходів та витрат може вестися в паперовому та/або електронному вигляді, у тому числі через електронний кабінет.

Отже, якщо товар був відправлений ФОПом-платником єдиного податку юридичній особі накладеним платежем, з оплатою «післяплата» через платіжну систему, то датою отримання доходу ФОПа-платника єдиного податку є дата зарахування коштів на рахунок.

Раніше повідомлялося, що Укрпошта вводить нові ліміти на виплату готівки з 1 липня.

Як відомо, починаючи з червня Нова пошта вводить нові правила, які стосуються приватних клієнтів. У компанії підтвердили моніторинг великої кількості післяплат, однак там зазначили, що не обмежують кількість посилок, які відправляються або отримуються.

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