Практика судов
  1. В Украине

Как ФЛП определить дату дохода при продаже товара юрлицу наложенным платежом — разъяснение

10:45, 16 июня 2025
Предпринимателю следует учитывать, что датой получения дохода считается день зачисления средств на счет, а не отправка товара.
Как ФЛП определить дату дохода при продаже товара юрлицу наложенным платежом — разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Государственной налоговой службы в Луганской области разъяснило особенности получения дохода ФЛП–плательщика единого налога, если товар отправлен юридическому лицу наложенным платежом.

Правовые основы применения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, а также взимания единого налога определены главой 1 разд. XIV НКУ.

Физическое лицо–предприниматель может самостоятельно выбрать упрощенную систему налогообложения, если такое лицо соответствует требованиям НКУ и регистрируется плательщиком единого налога в порядке, определенном НКУ.

Нормами п. 291.5 НКУ установлены ограничения по осуществлению видов деятельности для субъектов хозяйствования, в частности, ФЛП–плательщиков единого налога первой–третьей группы.

Доходом для ФЛП–плательщика единого налога является доход, полученный в течение налогового (отчетного) периода в денежной форме (наличной и/или безналичной); материальной или нематериальной форме. При этом в доход не включаются полученные таким физическим лицом пассивные доходы в виде процентов, дивидендов, роялти, страховые выплаты и возмещения, доходы в виде бюджетных грантов, а также доходы, полученные от продажи движимого и недвижимого имущества, которое принадлежит на праве собственности физическому лицу и используется в его хозяйственной деятельности.

Датой получения дохода плательщика единого налога является дата поступления средств плательщику единого налога в денежной (наличной или безналичной) форме, дата подписания плательщиком единого налога акта приема-передачи безвозмездно полученных товаров (работ, услуг) (п. 292.6 НКУ).

Плательщики единого налога первой–третьей групп обязаны осуществлять расчеты за отгруженные товары (выполненные работы, оказанные услуги) исключительно в денежной форме — наличной или безналичной (в том числе с использованием электронных денег). В случае применения иного способа расчетов (кроме плательщиков единого налога третьей группы — электронных резидентов (е-резидентов), плательщики единого налога обязаны перейти на уплату других налогов и сборов, определенных НКУ, с первого числа месяца, следующего за налоговым (отчетным) периодом, в котором был допущен такой способ расчетов.

Кроме того, ФЛП–плательщики единого налога первой и второй группы и плательщики единого налога третьей группы, не являющиеся плательщиками налога на добавленную стоимость, ведут учет в произвольной форме путем помесячного отражения полученных доходов.

Учет доходов и расходов может вестись в бумажном и/или электронном виде, в том числе через электронный кабинет.

Следовательно, если товар был отправлен ФЛП–плательщиком единого налога юридическому лицу наложенным платежом с оплатой «послеоплата» через платежную систему, датой получения дохода ФЛП–плательщика единого налога является дата зачисления средств на счет.

Ранее сообщалось, что Укрпочта вводит новые лимиты на выплату наличных денег с 1 июля.

Как известно, начиная с июня, Новая почта вводит новые правила, касающиеся частных клиентов. В компании подтвердили мониторинг большого количества наложенных платежей, однако отметили, что не ограничивают количество отправлений или получений посылок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.  

налоговая предприниматель ФЛП ГНС налоги Укрпочта почта

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский внес представление о назначении Генпрокурором Руслана Кравченко

Глава Налоговой службы Руслан Кравченко станет новым Генеральным прокурором.

В Украине создадут Реестр военнослужащих – комитет рекомендовал законопроект

Комитет по нацбезопасности рекомендовал к принятию в целом после вето Президента законопроект о создании Реестра военнослужащих.

Депутаты предлагают оставить в паспортах-книжечках, которые еще выдаются по решению суда, только украинский язык

Также предлагается признать утратившим силу Положение о паспорте гражданина Украины для выезда за границу.

Очное образование – только при условии обязательных прививок: Кабмин отмечает, что в странах ЕС для родителей есть даже штрафы за отказ от вакцинации детей

Законопроект об обязательности вакцинации для посещения учебных заведений был разработан с участием международных специалистов в сфере защиты населения от инфекционных болезней.

Депутаты предлагают упростить поступление в вузы, находящиеся на территориях боевых действий

Законопроектом предлагается установить возможность поступления в вузы по результатам собеседования или вступительных экзаменов без использования ВНО или НМТ.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Катющенко
    Віталій Катющенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Євген Мацький
    Євген Мацький
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду