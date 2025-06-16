Как ФЛП определить дату дохода при продаже товара юрлицу наложенным платежом — разъяснение

Главное управление Государственной налоговой службы в Луганской области разъяснило особенности получения дохода ФЛП–плательщика единого налога, если товар отправлен юридическому лицу наложенным платежом.

Правовые основы применения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, а также взимания единого налога определены главой 1 разд. XIV НКУ.

Физическое лицо–предприниматель может самостоятельно выбрать упрощенную систему налогообложения, если такое лицо соответствует требованиям НКУ и регистрируется плательщиком единого налога в порядке, определенном НКУ.

Нормами п. 291.5 НКУ установлены ограничения по осуществлению видов деятельности для субъектов хозяйствования, в частности, ФЛП–плательщиков единого налога первой–третьей группы.

Доходом для ФЛП–плательщика единого налога является доход, полученный в течение налогового (отчетного) периода в денежной форме (наличной и/или безналичной); материальной или нематериальной форме. При этом в доход не включаются полученные таким физическим лицом пассивные доходы в виде процентов, дивидендов, роялти, страховые выплаты и возмещения, доходы в виде бюджетных грантов, а также доходы, полученные от продажи движимого и недвижимого имущества, которое принадлежит на праве собственности физическому лицу и используется в его хозяйственной деятельности.

Датой получения дохода плательщика единого налога является дата поступления средств плательщику единого налога в денежной (наличной или безналичной) форме, дата подписания плательщиком единого налога акта приема-передачи безвозмездно полученных товаров (работ, услуг) (п. 292.6 НКУ).

Плательщики единого налога первой–третьей групп обязаны осуществлять расчеты за отгруженные товары (выполненные работы, оказанные услуги) исключительно в денежной форме — наличной или безналичной (в том числе с использованием электронных денег). В случае применения иного способа расчетов (кроме плательщиков единого налога третьей группы — электронных резидентов (е-резидентов), плательщики единого налога обязаны перейти на уплату других налогов и сборов, определенных НКУ, с первого числа месяца, следующего за налоговым (отчетным) периодом, в котором был допущен такой способ расчетов.

Кроме того, ФЛП–плательщики единого налога первой и второй группы и плательщики единого налога третьей группы, не являющиеся плательщиками налога на добавленную стоимость, ведут учет в произвольной форме путем помесячного отражения полученных доходов.

Учет доходов и расходов может вестись в бумажном и/или электронном виде, в том числе через электронный кабинет.

Следовательно, если товар был отправлен ФЛП–плательщиком единого налога юридическому лицу наложенным платежом с оплатой «послеоплата» через платежную систему, датой получения дохода ФЛП–плательщика единого налога является дата зачисления средств на счет.

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