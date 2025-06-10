Укрпошта вводить нові ліміти на виплату готівки з 1 липня

АТ «Укрпошта» оголосило про оновлення умов приймання відправлень із післяплатою для фізичних осіб, запровадивши нові ліміти на грошові операції у відділеннях із 1 липня 2025 року. Про це повідомила пресслужба компанії.
У 2024 році «Укрпошта» перерахувала до державного бюджету 3,1 мільярда гривень, підкреслюючи важливість прозорої роботи для зміцнення обороноздатності України. «Працювати прозоро — норма, бо ж своєчасно сплачені податки = зміцнення нашої обороноздатності», — зазначили в компанії.
Як соціально відповідальна організація, «Укрпошта» підтримує українських підприємців, але водночас наголошує на необхідності дотримання законодавства. За результатами ризик-аналізу було вирішено оновити умови післяплати таким чином, щоб більшість клієнтів не відчули змін, а інші мали час адаптуватися.
З 1 липня 2025 року для фізичних осіб у відділеннях діятимуть такі ліміти на виплату готівки:
Ліміти для післяплати з виплатою на банківську картку залишаються незмінними:
У компанії зазначили, що цих лімітів достатньо для фізичних осіб, які не займаються підприємницькою діяльністю. Для тих, хто продає товари, «Укрпошта» рекомендує відкрити ФОП або обрати іншу легальну форму господарювання.
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