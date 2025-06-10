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Уряд затвердив порядок преміювання топ-чиновників

14:42, 10 червня 2025
Розмір премії керівникам органів та установ системи правосуддя, їх заступникам буде визначати керівник держслужби у державному органі за погодженням із суб’єктом призначення.
Уряд затвердив порядок преміювання топ-чиновників
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Кабмін затвердив порядок преміювання державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А» в державних органах, що провели класифікацію посад державної служби.

Розмір премії державному секретарю Кабміну, його заступникам визначається керівником державної служби в секретаріаті Кабміну за погодженням з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем відповідно до подання міністра Кабміну Олега Немчінова.

Розмір премії державним секретарям міністерств визначається керівником державної служби у відповідному міністерстві за погодженням з міністром Кабміну відповідно до подання профільного міністра.

Розмір місячної або квартальної премії державних службовців не може перевищувати:

  • 30% посадового окладу для місячної премії;
  • 90% посадового окладу для квартальної премії.

Відповідні зміни до постанови №1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2025 році» передбачені постановою Кабміну від 6 червня 2025 р. №667.

Постанова набуває чинності одночасно з законом 4282-IX про реформу оплати праці держслужбовців (законопроект 8222), який набув чинності «заднім числом» з 1 квітня 2025 року,  але не раніше дня її опублікування.

Від чого залежить розмір премії

Розмір премії залежить від своєчасного та якісного виконання завдань, визначених стратегічними і програмними документами Кабміну, дорученнями прем’єр-міністра, а також забезпечення дотримання вимог регламенту Кабміну під час внесення уряду проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, необхідних для реалізації прийнятих законів.

  • Розмір премії керівникам центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ), що не є членами Кабміну, діяльність яких спрямовується і координується безпосередньо Кабміном, визначається керівником державної служби у відповідному ЦОВВ за погодженням з міністром Кабміну.
  • Розмір премії заступникам керівників ЦОВВ, що не є членами Кабміну, діяльність яких спрямовується і координується безпосередньо КМУ, визначається керівником відповідного ЦОВВ.
  • Розмір премії керівникам ЦОВВ, що не є членами Кабміну, діяльність яких спрямовується і координується Кабміном через відповідних членів Кабміну, та їх заступникам визначається керівником державної служби у відповідному ЦОВВ за погодженням з міністром, який спрямовує та координує діяльність ЦОВВ.

Розмір премії керівникам органів та установ системи правосуддя, їх заступникам визначається керівником державної служби у державному органі за погодженням із суб’єктом призначення.

Пропозиції щодо погодження виплати премії, що потребують розгляду міністром Кабміну, подаються до Секретаріату КМУ до 5 числа місяця, що настає за місяцем, за який здійснюється преміювання. У разі порушення строку, зазначеного в абзаці першому цього пункту, подані пропозиції залишаються без розгляду.

Структурні підрозділи Секретаріату КМУ відповідно до компетенції здійснюють опрацювання поданих пропозицій, передають їх не пізніше ніж протягом 2 робочих днів з дня реєстрації до визначеного державним секретарем Кабміну структурного підрозділу Секретаріату уряду для узагальнення та подання не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня їх отримання зазначеним підрозділом міністру Кабміну за формою.

Як писала «Судово-юридична газета», також затверджено розмір надбавок до посадових окладів за ранги державних службовців в державних органах, що провели класифікацію посад державної служби. Надбавки складатимуть від 200 грн до 1000 грн.

Автор: Наталя Мамченко

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Розмір премії керівникам органів та установ системи правосуддя, їх заступникам буде визначати керівник держслужби у державному органі за погодженням із суб’єктом призначення.

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