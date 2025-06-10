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Правительство утвердило порядок премирования топ-чиновников

14:42, 10 июня 2025
Размер премии руководителям органов и учреждений системы правосудия, их заместителям будет определять руководитель госслужбы в государственном органе по согласованию с субъектом назначения.
Правительство утвердило порядок премирования топ-чиновников
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Кабмин утвердил порядок премирования государственных служащих, занимающих должности государственной службы категории «А» в государственных органах, которые провели классификацию должностей государственной службы.

Размер премии государственному секретарю Кабмина, его заместителям определяется руководителем государственной службы в секретариате Кабмина по согласованию с премьер-министром Денисом Шмыгалем в соответствии с представлением министра Кабмина Олега Немчинова.

Размер премии государственным секретарям министерств определяется руководителем государственной службы в соответствующем министерстве по согласованию с министром Кабмина в соответствии с представлением профильного министра.

Размер месячной или квартальной премии государственных служащих не может превышать:

  • 30% должностного оклада для месячной премии;
  • 90% должностного оклада для квартальной премии.

Соответствующие изменения к постановлению №1409 «Вопросы оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей в 2025 году» предусмотрены постановлением Кабмина от 6 июня 2025 г. №667.

Постановление вступает в силу одновременно с законом 4282-IX о реформе оплаты труда госслужащих (законопроект 8222), который вступил в силу «задним числом» с 1 апреля 2025 года, но не ранее дня его опубликования.

От чего зависит размер премии

Размер премии зависит от своевременного и качественного выполнения задач, определенных стратегическими и программными документами Кабмина, поручениями премьер-министра, а также обеспечения соблюдения требований регламента Кабмина при внесении правительству проектов законодательных и других нормативно-правовых актов, необходимых для реализации принятых законов.

  • Размер премии руководителям центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ), не являющихся членами Кабмина, деятельность которых направляется и координируется непосредственно Кабмином, определяется руководителем государственной службы в соответствующем ЦОИВ по согласованию с министром Кабмина.
  • Размер премии заместителям руководителей ЦОИВ, не являющихся членами Кабмина, деятельность которых направляется и координируется непосредственно КМУ, определяется руководителем соответствующего ЦОИВ.
  • Размер премии руководителям ЦОИВ, не являющихся членами Кабмина, деятельность которых направляется и координируется Кабмином через соответствующих членов Кабмина, и их заместителям определяется руководителем государственной службы в соответствующем ЦОИВ по согласованию с министром, который направляет и координирует деятельность ЦОИВ.

Размер премии руководителям органов и учреждений системы правосудия, их заместителям определяется руководителем государственной службы в государственном органе по согласованию с субъектом назначения.

Предложения по согласованию выплаты премии, требующие рассмотрения министром Кабмина, подаются в Секретариат КМУ до 5 числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется премирование. В случае нарушения срока, указанного в абзаце первом этого пункта, поданные предложения остаются без рассмотрения.

Структурные подразделения Секретариата КМУ в соответствии с компетенцией осуществляют обработку поданных предложений, передают их не позднее чем в течение 2 рабочих дней со дня регистрации в определенное государственным секретарем Кабмина структурное подразделение Секретариата правительства для обобщения и представления не позднее чем в течение 5 рабочих дней со дня их получения указанным подразделением министру Кабмина по форме.

Как писала «Судебно-юридическая газета», также утвержден размер надбавок к должностным окладам за ранги государственных служащих в государственных органах, которые провели классификацию должностей государственной службы. Надбавки составят от 200 грн до 1000 грн.

Автор: Наталя Мамченко

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Правительство утвердило порядок премирования топ-чиновников

Размер премии руководителям органов и учреждений системы правосудия, их заместителям будет определять руководитель госслужбы в государственном органе по согласованию с субъектом назначения.

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