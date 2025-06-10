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Кабмин утвердил надбавки до 1000 грн за ранги госслужащим в органах, которые провели классификацию должностей

14:18, 10 июня 2025
Надбавки к должностным окладам за ранг будут составлять от 200 грн до 1000 грн.
Кабмин утвердил надбавки до 1000 грн за ранги госслужащим в органах, которые провели классификацию должностей
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Кабмин утвердил изменения к постановлению №1409 «Вопросы оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей в 2025 году».

Этими изменениями утвержден размер надбавок к должностным окладам за ранги государственных служащих в государственных органах, проведших классификацию должностей государственной службы.

  • За 1 ранг будет надбавка – 1000 грн
  • 2 ранг – 900 грн
  • 3 – 800 грн
  • 4 – 700 грн
  • 5 – 600 грн
  • 6 – 500 грн
  • 7 – 400 грн
  • 8 – 300 грн
  • 9 ранг – 200 грн.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабмина от 6 июня 2025 г. №667.

Постановление вступает в силу одновременно с законом 4282-IX о реформе оплаты труда госслужащих (законопроект 8222), который вступил в силу «задним числом» с 1 апреля 2025 года, но не ранее дня его опубликования.

Как писала «Судебно-юридическая газета», согласно новому закону заработная плата государственного служащего состоит из:

  • постоянной заработной платы – должностного оклада, надбавки за выслугу лет, надбавки за ранг государственного служащего;
  • вариативной заработной платы – премии по результатам ежегодного оценивания служебной деятельности, месячной или квартальной премии.

Также мы писали, что Кабмин опубликовал постановление от 6 июня №668, которым утвержден порядок формирования фонда оплаты труда государственных служащих в государственном органе.

Автор: Наталя Мамченко

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госслужащие Кабинет Министров Украины госслужба Денис Шмыгаль

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