Кабмин утвердил надбавки до 1000 грн за ранги госслужащим в органах, которые провели классификацию должностей

Кабмин утвердил изменения к постановлению №1409 «Вопросы оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей в 2025 году».
Этими изменениями утвержден размер надбавок к должностным окладам за ранги государственных служащих в государственных органах, проведших классификацию должностей государственной службы.
Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабмина от 6 июня 2025 г. №667.
Постановление вступает в силу одновременно с законом 4282-IX о реформе оплаты труда госслужащих (законопроект 8222), который вступил в силу «задним числом» с 1 апреля 2025 года, но не ранее дня его опубликования.
Как писала «Судебно-юридическая газета», согласно новому закону заработная плата государственного служащего состоит из:
Также мы писали, что Кабмин опубликовал постановление от 6 июня №668, которым утвержден порядок формирования фонда оплаты труда государственных служащих в государственном органе.
Автор: Наталя Мамченко
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