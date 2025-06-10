Кабмин утвердил надбавки до 1000 грн за ранги госслужащим в органах, которые провели классификацию должностей

Надбавки к должностным окладам за ранг будут составлять от 200 грн до 1000 грн.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин утвердил изменения к постановлению №1409 «Вопросы оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей в 2025 году».

Этими изменениями утвержден размер надбавок к должностным окладам за ранги государственных служащих в государственных органах, проведших классификацию должностей государственной службы.

За 1 ранг будет надбавка – 1000 грн

2 ранг – 900 грн

3 – 800 грн

4 – 700 грн

5 – 600 грн

6 – 500 грн

7 – 400 грн

8 – 300 грн

9 ранг – 200 грн.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабмина от 6 июня 2025 г. №667.

Постановление вступает в силу одновременно с законом 4282-IX о реформе оплаты труда госслужащих (законопроект 8222), который вступил в силу «задним числом» с 1 апреля 2025 года, но не ранее дня его опубликования.

Как писала «Судебно-юридическая газета», согласно новому закону заработная плата государственного служащего состоит из:

постоянной заработной платы – должностного оклада, надбавки за выслугу лет, надбавки за ранг государственного служащего;

вариативной заработной платы – премии по результатам ежегодного оценивания служебной деятельности, месячной или квартальной премии.

Также мы писали, что Кабмин опубликовал постановление от 6 июня №668, которым утвержден порядок формирования фонда оплаты труда государственных служащих в государственном органе.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.