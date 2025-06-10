Во Львове мужчина предлагал 5 тысяч долларов заместителю командира, чтобы его брат-военный совершил СЗЧ без последствий

За эту сумму заместитель командира должен был «закрыть глаза» на самовольное оставление воинской части его родственником и никоим образом на это не реагировать.

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Во Львове правоохранители задержали родственника военнослужащего, который предлагал 5000 долларов взятки за самовольное оставление части без последствий. Злоумышленник пытался договориться с заместителем командира, чтобы тот не принимал никаких мер в отношении его брата. Об этом сообщает Нацполиция.

Так, оперативники задержали жителя Волынской области во время передачи заместителю командира воинской части 4500 долларов неправомерной выгоды. Ранее под контролем полицейских была зафиксирована передача еще 500 долларов.

За эту сумму заместитель командира должен был «закрыть глаза» на самовольное уход воинской части его родственником и никоим образом на это не реагировать.

Следователи объявили жителю Волынской области о подозрении по ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Его брата – военнослужащего – вернули в часть. В ходе дальнейшего следствия будет дана правовая оценка его действиям.

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