У Львові чоловік пропонував 5 тисяч доларів заступнику командира, щоб його брат-військовий вчинив СЗЧ без наслідків

За цю суму заступник командира мав «закрити очі» на самовільне залишення військової частини його родичем та жодним чином на це не реагувати.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львові правоохоронці затримали родича військовослужбовця, який пропонував 5000 доларів хабаря за самовільне залишення частини без наслідків. Зловмисник намагався домовитися з заступником командира, аби той не вживав жодних заходів стосовно його брата. Про це повідомляє Нацполіція.

Так, оперативники затримали мешканця Волинської області під час передачі заступникові командира військової частини 4500 доларів неправомірної вигоди. Раніше, під контролем поліцейських, було зафіксовано передачу ще 500 доларів.

За цю суму заступник командира мав «закрити очі» на самовільне залишення військової частини його родичем та жодним чином на це не реагувати.

Слідчі оголосили мешканцю Волинської області про підозру за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Його брата – військовослужбовця – повернули до частини. В ході подальшого слідства буде надана правова оцінка його діям.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.