Апеляційний суд вказав на помилковість тези, що постанову ВЛК спочатку обов’язково треба оскаржити до ЦВЛК, і лише потім – до суду

Законодавство дозволяє оскаржити постанову регіональної ВЛК відразу безпосередньо до суду – рішення апеляційного адмінсуду.

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Відмовляючи в задоволенні позову мобілізованому з порушенням процедури ВЛК чоловіку, суд першої інстанції виходив з думки, що позивач спочатку повинен був оскаржити постанову регіональної ВЛК до центральної лікарської комісії, яка може прийняти остаточне рішення про придатність або непридатність до військової служби.

Однак така думка є помилковою. Про це зазначив у постанові по справі №520/31201/24 від 3 червня 2025 року Другий апеляційний адміністративний суд.

Апеляційний адмінсуд вказав, що відповідно до пункту 2.4.10. Глави 2 Розділу І Положення про ВЛК №402 постанова ВЛК регіонів може бути оскаржена у ЦВЛК або у судовому порядку.

Отже, законодавством встановлена альтернатива поведінки особи, у випадку незгоди з рішенням регіональної ВЛК, шляхом вибору органу оскарження: або до ЦВЛК, або до суду.

Таким чином, оскарження позивачем постанови ВЛК регіону до суду свідчить про реалізацію ним встановленого законодавством права оскарження її до суду.

При цьому апеляційний суд врахував висновки Верховного Суду (постанова від 13.06.2018 у справі №806/526/16, постанова від 12.06.2020 р. у справі №810/5009/18 ) про те, що в межах адміністративного процесу суд не вправі надавати оцінку професійним діям конкретних лікарів-членів ВЛК при застосуванні ними відповідних методів огляду позивача, дослідження медичної документації, визначенні діагнозів та відповідності їх конкретній статті Розкладу хвороб, оскільки це потребує спеціальних знань у медичній галузі.

Питання визначення наявності або відсутності певного діагнозу у позивача та його придатності (непридатності) до військової служби за результатами медичного обстеження є дискреційними повноваженнями ВЛК, а тому суд не вправі перебирати на себе повноваження цього органу.

Разом із тим, як зазначив у постанові Другий ААС, при розгляді позову щодо оскарження рішення ВЛК суди вправі перевіряти законність висновку ВЛК у межах дотримання процедури прийняття цього висновку, самостійно не оцінюючи медичну частину висновків.

У даній справі процедура дотримана не була, тому позов чоловіка в цій частині апеляційний суд задовольнив – визнав протиправним та скасував постанову у формі довідки ВЛК, відповідно до якої позивач був визнаний придатним до військової служби.

Автор: Наталя Мамченко

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