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У Тихому океані розбився невеликий літак

16:44, 10 червня 2025
Шестеро людей загинули в авіакатастрофі біля узбережжя Сан-Дієго.
У Тихому океані розбився невеликий літак
Фото: The Independent
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Унаслідок аварії невеликого літака в Тихий океан поблизу Сан-Дієго, штат Каліфорнія, загинули всі шестеро осіб, які перебували на борту. Про це повідомило видання The Independent із посиланням на Федеральне авіаційне управління США (FAA).

За інформацією FAA, двомоторний літак Cessna 414 зазнав катастрофи в неділю, 8 червня 2025 року, вдень. Усі шестеро людей на борту загинули, їхні особи наразі не встановлено. Літак раніше належав компанії Optimal Health Systems, що займається виробництвом вітамінів і харчових добавок, але, за заявою компанії, у 2023 році його продали групі приватних осіб. Питання щодо права власності передано до Національної ради з безпеки на транспорті (NTSB) для подальшого розслідування.

Згідно з даними, пілот літака повідомляв авіадиспетчерам про проблеми з утриманням курсу та набором висоти. Літак двічі розвертався до берега, перебуваючи на критично низькій висоті близько 300 метрів. Диспетчер наполягав, щоб пілот піднявся до 1,2 кілометра, і наказав здійснити посадку на найближчому військово-морському аеропорту на острові Коронадо. Проте пілот заявив, що не бачить аеропорт. Він кілька разів подавав сигнал лиха, після чого літак зник із радарів.

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США

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