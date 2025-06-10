В Тихом океане разбился небольшой самолет

Шесть человек погибли в авиакатастрофе у побережья Сан-Диего.

Фото: The Independent

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В результате крушения небольшого самолета в Тихий океан вблизи Сан-Диего, штат Калифорния, погибли все шесть человек, находившихся на борту. Об этом сообщило издание The Independent со ссылкой на Федеральное авиационное управление США (FAA).

По информации FAA, двухмоторный самолет Cessna 414 потерпел катастрофу в воскресенье, 8 июня 2025 года, днем. Все шесть человек на борту погибли, их личности пока не установлены. Самолет ранее принадлежал компании Optimal Health Systems, занимающейся производством витаминов и пищевых добавок, но, по заявлению компании, в 2023 году его продали группе частных лиц. Вопрос о праве собственности передан в Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) для дальнейшего расследования.

Согласно данным, пилот самолета сообщал авиадиспетчерам о проблемах с удержанием курса и набором высоты. Самолет дважды разворачивался к берегу, находясь на критически низкой высоте около 300 метров. Диспетчер настаивал, чтобы пилот поднялся до 1,2 километра, и приказал совершить посадку в ближайшем военно-морском аэропорту на острове Коронадо. Однако пилот заявил, что не видит аэропорт. Он несколько раз подавал сигнал бедствия, после чего самолет исчез с радаров.

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