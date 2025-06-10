Практика судов
  1. В мире

В Тихом океане разбился небольшой самолет

16:44, 10 июня 2025
Шесть человек погибли в авиакатастрофе у побережья Сан-Диего.
В Тихом океане разбился небольшой самолет
Фото: The Independent
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В результате крушения небольшого самолета в Тихий океан вблизи Сан-Диего, штат Калифорния, погибли все шесть человек, находившихся на борту. Об этом сообщило издание The Independent со ссылкой на Федеральное авиационное управление США (FAA).

По информации FAA, двухмоторный самолет Cessna 414 потерпел катастрофу в воскресенье, 8 июня 2025 года, днем. Все шесть человек на борту погибли, их личности пока не установлены. Самолет ранее принадлежал компании Optimal Health Systems, занимающейся производством витаминов и пищевых добавок, но, по заявлению компании, в 2023 году его продали группе частных лиц. Вопрос о праве собственности передан в Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) для дальнейшего расследования.

Согласно данным, пилот самолета сообщал авиадиспетчерам о проблемах с удержанием курса и набором высоты. Самолет дважды разворачивался к берегу, находясь на критически низкой высоте около 300 метров. Диспетчер настаивал, чтобы пилот поднялся до 1,2 километра, и приказал совершить посадку в ближайшем военно-морском аэропорту на острове Коронадо. Однако пилот заявил, что не видит аэропорт. Он несколько раз подавал сигнал бедствия, после чего самолет исчез с радаров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Суд признал противоправным приказ МОН, который сделал невозможной отсрочку аспирантам-контрактникам в 2024 году

Киевский окружной админсуд признал недействительным приказ Минобразования №910, согласно которому поступление на обучение в аспирантуре по контракту в 2024 году было возможно только на заочной и вечерней формах.

Прокурор пожаловался в Верховный Суд, что ему не дали огласить обвинительный акт – ВС указал, нарушает ли это права прокурора

Прокурор в кассационной жалобе не привел доводов, каким же образом неоглашение обвинительного акта нарушило права стороны обвинения.

Виртуальные активы могут включить в золотовалютные резервы Украины – законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о включении виртуальных активов в золотовалютные резервы Украины.

Правительство утвердило порядок премирования топ-чиновников

Размер премии руководителям органов и учреждений системы правосудия, их заместителям будет определять руководитель госслужбы в государственном органе по согласованию с субъектом назначения.

Кабмин утвердил надбавки до 1000 грн за ранги госслужащим в органах, которые провели классификацию должностей

Надбавки к должностным окладам за ранг будут составлять от 200 грн до 1000 грн.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Пуль
    Олена Пуль
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Інна Батрак
    Інна Батрак
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Юлія Калашник
    Юлія Калашник
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ольга Кононова
    Ольга Кононова
    суддя Господарського суду Харківської області