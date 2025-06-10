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В работе ChatGPT фиксируют значительные проблемы — масштабный сбой искусственного интеллекта

13:55, 10 июня 2025
Сервис ChatGPT «упал» по всему миру, свидетельствуют мониторинговые сервисы.
В работе ChatGPT фиксируют значительные проблемы — масштабный сбой искусственного интеллекта
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10 июня в работе сервиса ChatGPT от OpenAI произошёл масштабный сбой. Пользователи фиксируют проблемы по всему миру. Соответствующие данные публикует Downdetector.

Согласно информации, 90% всех зарегистрированных проблем касаются непосредственно функциональности GPT-чата, а не только веб-сайта или мобильного приложения.

Пользователи сообщают об ошибке «Что-то пошло не так», которая появляется при попытке загрузить чат или получить ответ на запрос.

На странице статуса OpenAI указано, что в это время некоторые пользователи начали наблюдать «повышенное количество ошибок и задержки», отметив, что проблемы касаются ChatGPT, инструмента для создания видео из текста Sora и OpenAI API.

По состоянию на 13:00 OpenAI добавила отдельную строку о «повышенном количестве ошибок в Sora», а позже обновила статус ChatGPT на «частичный сбой».

Некоторым всё ещё удаётся зайти в ChatGPT, но они замечают, что сервис работает медленно и отвечает значительно дольше, чем обычно.

Другие могут пользоваться чат-ботом без каких-либо проблем, поэтому сбои и ошибки, по всей видимости, затронули не всех пользователей.

В OpenAI сообщили, что «продолжают расследовать эту проблему».

Причины сбоя и время восстановления стабильной работы сервиса пока неизвестны.

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ChatGPT OpenAI искусственный интеллект технологии ИИ

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