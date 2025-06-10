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У роботі ChatGPT фіксують значні проблеми — масштабний збій штучного інтелекту

13:55, 10 червня 2025
Сервіс ChatGPT «упав» у всьому світі, свідчать моніторингові сервіси.
У роботі ChatGPT фіксують значні проблеми — масштабний збій штучного інтелекту
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10 червня у роботі червісу ChatGPT від OpenAI стався масштабний збій. Користувачі фіксують проблеми по всьому світу. Відповідні дані публікує Downdetector.

За даними, 90% усіх зареєстрованих проблем стосуються безпосередньо функціональності GPT чату, а не лише вебсайту чи мобільного застосунку.

Користувачі повідомляють про помилку «Щось пішло не так», яка висвітлюється при намаганні завантажити чат або отримати відповідь на запит.

На сторінці стану OpenAI зазначено, що в цей час деякі користувачі почали спостерігати «підвищену кількість помилок та затримки», відзначивши, що проблеми стосувалися ChatGPT, інструменту для створення відео з тексту Sora та API OpenAI.

Станом на 13:00 OpenAI додала окремий рядок для «підвищеної кількості помилок у Sora», а пізніше оновила статус ChatGPT на «частковий збій».

Дехто досі може зайти в ChatGPT, але помічає, що сервіс працює повільно і відповідає значно довше, ніж зазвичай.

Інші можуть користуватися чат-ботом без будь-яких проблем, тому збої та помилки, схоже, не торкнулися всіх юзерів.

У OpenAI повідомили, що «продовжують розслідувати цю проблему».

Причини збою та час відновлення стабільної роботи сервісу поки що невідомі.

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ChatGPT OpenAI штучний інтелект технології ШІ

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