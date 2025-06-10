Андрій Сибіга поїде до Риму на зустріч Weimar+ та до Праги для участі в форумі GLOBSEC

Сибіга в Римі та Празі представить українську позицію щодо тиску на Росію.

Фото: DW

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга цього тижня відправиться до Рима на запрошення свого італійського колеги Антоніо Таяні для участі в міністерській зустрічі у форматі Weimar+, присвяченій підтримці України та європейській безпеці. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

«Запланована участь міністра Андрія Сибіги у форматі «Веймар+» з ключовими європейськими партнерами України. Зустріч відбудеться в Римі цього тижня», — зазначив Тихий. Він підкреслив, що Сибіга використовуватиме цю платформу, щоб переконувати партнерів посилити тиск на Росію та надати Україні більше допомоги для досягнення миру.

Крім того, міністр візьме участь у форумі GLOBSEC у Празі на запрошення міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського. У рамках форуму заплановано низку двосторонніх зустрічей та виступ Сибіги.

За інформацією МЗС Італії, зустріч Weimar+ відбудеться 12 червня 2025 року під головуванням віце-прем’єр-міністра та міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні. У ній братимуть участь міністри закордонних справ і представники Німеччини, Польщі, Іспанії, Великої Британії, Франції, України, а також представники інституцій Європейського Союзу та НАТО.

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