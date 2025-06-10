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За 15 і 9 тисяч — на Тернопільщині нетверезі водії намагались підкупити поліцейських

21:14, 10 червня 2025
Нетверезі кермувальники спробували уникнути покарання шляхом пропозиції неправомірної вигоди.
За 15 і 9 тисяч — на Тернопільщині нетверезі водії намагались підкупити поліцейських
Ілюстративне фото, джерело - Вечірній Київ
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На Тернопільщині правоохоронці задокументували два випадки спроб уникнути відповідальності за водіння в нетверезому стані шляхом пропозиції неправомірної вигоди. Про це повідомила поліція регіону.

Так, у селі Петриків 45-річна жителька Тернополя, керуючи автомобілем, допустила зіткнення з припаркованим транспортним засобом. Під час реагування на дорожньо-транспортну пригоду інспектори СРПП помітили у водійки явні ознаки алкогольного сп’яніння. Їй  запропонували пройти тест. Результат алкотестера Drager підтвердив – понад 3 проміле. 

Під час складання адміністративних матеріалів порушниця запропонувала поліцейським неправомірну вигоду в розмірі 15 000 гривень за «вирішення питання на місці». Інспектори попередили її про кримінальну відповідальність за такі дії та викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

Ще один випадок стався в одному із сіл Тернопільського району. 37-річний чоловік, керуючи автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, намагався уникнути покарання, запропонувавши працівникам поліції 9000 гривень неправомірної вигоди.

За обома фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження відповідно до частини 1 статті 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 4 років.

Крім того, на фігурантів інспектори склали адміністративні протоколи за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) та за інші порушення у сфері безпеки дорожнього руху.

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