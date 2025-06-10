Чоловік бив палицею, а дружина – каменем: на Харківщині подружжя напало на працівника ТЦК і поліцейського

У поліції заявили, що 48-річний місцевий житель, який здійснив напад, перебував у розшуку за ухилення від мобілізації.

Фото: freepik.com

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У селищі Безлюдівка Харківського району правоохоронці затримали подружжя, яке вчинило напад на поліцейського та представника ТЦК. Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області

Як зазначають правоохоронці, 9 червня екіпаж сектору реагування патрульної поліції зупинив автомобіль. За кермом перебував 48-річний місцевий житель, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації.

«На місце прибули представники територіального центру комплектування. Під час спроби затримати громадянина для з’ясування обставин, той почав поводитися агресивно. У розпалі конфлікту він завдав ударів дерев’яною палицею поліцейському та представнику ТЦК. До нападу долучилася й дружина чоловіка — вона вдарила поліцейського каменем по голові», - заявили у поліції.

У відомстві додали, що поліцейський зазнав травми голови та був госпіталізований до Харківської обласної клінічної лікарні.

Чоловіка затримали на місці інциденту, а його дружину — пізніше в селі Костянтівка Чугуївського району.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Фігурантам загрожує до 5 років позбавлення волі.

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