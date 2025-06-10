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Мужчина бил палкой, а жена — камнем: в Харьковской области супруги напали на сотрудника ТЦК и полицейского

13:44, 10 июня 2025
В полиции заявили, что 48-летний местный житель, совершивший нападение, находился в розыске за уклонение от мобилизации.
Мужчина бил палкой, а жена — камнем: в Харьковской области супруги напали на сотрудника ТЦК и полицейского
Фото: freepik.com
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В поселке Безлюдовка Харьковского района правоохранители задержали супругов, совершивших нападение на полицейского и представителя ТЦК. Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

Как отмечают правоохранители, 9 июня экипаж сектора реагирования патрульной полиции остановил автомобиль. За рулем находился 48-летний местный житель, который находился в розыске за уклонение от мобилизации.

«На место прибыли представители территориального центра комплектования. Во время попытки задержать гражданина для выяснения обстоятельств, тот начал вести себя агрессивно. В разгаре конфликта он нанес удары деревянной палкой полицейскому и представителю ТЦК. К нападению присоединилась и жена мужчины — она ударила полицейского камнем по голове», — заявили в полиции.

В ведомстве добавили, что полицейский получил травму головы и был госпитализирован в Харьковскую областную клиническую больницу.

Мужчину задержали на месте инцидента, а его жену — позже в селе Костянтовка Чугуевского района.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 5 лет лишения свободы.

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Национальная полиция Харьков ТЦК

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