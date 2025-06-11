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Какие приложения следует включить в коллективный договор — разъяснение Гоструда

10:13, 11 июня 2025
Соблюдение условий коллективного договора – обязательно как для работников, так и для работодателя.
Какие приложения следует включить в коллективный договор — разъяснение Гоструда
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Государственная служба по вопросам труда разъяснила, какие приложения к коллективному договору можно и целесообразно включать.

Согласно статье 9 Закона Украины «О коллективных договорах и соглашениях» № 3356-XII – положения коллективного договора распространяются на всех работников предприятия. То есть соблюдение условий коллективного договора является обязательным как для работников, так и для работодателя.

При необходимости к коллективному договору могут отдельно оформляться приложения. Например:

  • Положение о премировании;
  • Положение о выплате вознаграждений (по видам вознаграждений);
  • Положение о доплатах и надбавках;
  • Положение о командировках;
  • Положение об отпусках и др.

Помимо оплаты труда и указанных выше возможных приложений, существуют и другие нормы, которые требуют уточнения в коллективном договоре. К ним относятся:

  • План мероприятий по охране труда и использование средств на эти цели включаются в коллективный договор (статьи 161–162 КЗоТ Украины);
  • Трудовые социально-бытовые льготы (статьи 9-1, 51 и 179 КЗоТ Украины; статья 7 Закона № 3356);
  • Установление продолжительности ежегодного дополнительного отпуска за работу во вредных и тяжёлых условиях труда;
  • Установление продолжительности ежегодного дополнительного отпуска за особый характер труда;
  • Ограничения на работу по совместительству (статья 21 КЗоТ Украины);
  • Установление других видов отпусков (статья 4 Закона № 504).

В Гоструда отметили, что это не исчерпывающий перечень вопросов, регулируемых коллективным договором, и каждый работодатель может самостоятельно решать, что именно должно быть включено в коллективный договор.

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