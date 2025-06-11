Какие приложения следует включить в коллективный договор — разъяснение Гоструда

Государственная служба по вопросам труда разъяснила, какие приложения к коллективному договору можно и целесообразно включать.
Согласно статье 9 Закона Украины «О коллективных договорах и соглашениях» № 3356-XII – положения коллективного договора распространяются на всех работников предприятия. То есть соблюдение условий коллективного договора является обязательным как для работников, так и для работодателя.
При необходимости к коллективному договору могут отдельно оформляться приложения. Например:
Помимо оплаты труда и указанных выше возможных приложений, существуют и другие нормы, которые требуют уточнения в коллективном договоре. К ним относятся:
В Гоструда отметили, что это не исчерпывающий перечень вопросов, регулируемых коллективным договором, и каждый работодатель может самостоятельно решать, что именно должно быть включено в коллективный договор.
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