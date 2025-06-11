Які додатки слід включити до колективного договору — роз’яснення Держпраці

Державна служба з питань праці роз’яснила, які додатки до колективного договору можна та доцільно включити.
За статтею 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» N 3356-XII – положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємства. Тобто, дотримання умов колдоговору – є обов’язковим як для працівників, так і для роботодавця.
При необхідності, до колективного договору, окремо, можуть бути оформлені додатки. Наприклад:
Крім оплати праці та зазначених вище можливих додатків, існують й інші норми, які потребують уточнення в колективному договорі. Такими є:
У Держпраці зазначили, що це не вичерпний перелік питань, що регулюються колективним договором, і кожен роботодавець може самостійно вирішувати, що саме повинно бути включено у колективний договір.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.