Які додатки слід включити до колективного договору — роз’яснення Держпраці

Дотримання умов колективного договору – є обов’язковим як для працівників, так і для роботодавця.

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Державна служба з питань праці роз’яснила, які додатки до колективного договору можна та доцільно включити.

За статтею 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» N 3356-XII – положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємства. Тобто, дотримання умов колдоговору – є обов’язковим як для працівників, так і для роботодавця.

При необхідності, до колективного договору, окремо, можуть бути оформлені додатки. Наприклад:

Положення про преміювання;

Положення про виплату винагород (за видами винагород);

Положення про доплати і надбавки;

Положення про відрядження;

Положення про відпустки та ін.

Крім оплати праці та зазначених вище можливих додатків, існують й інші норми, які потребують уточнення в колективному договорі. Такими є:

План заходів з охорони праці та використання коштів на такі цілі включається до колективного договору (статті 161-162 КЗпП України).

Трудові соціально-побутові пільги (статті 9-1, 51 та 179 КЗпП України; стаття 7 Закону № 3356).

Встановлення тривалості щорічної додаткової відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці.

Встановлення тривалості щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці.

Обмеження на роботу за сумісництвом (стаття 21 КЗпП України).

Встановлення інших видів відпусток (стаття 4 Закону № 504).

У Держпраці зазначили, що це не вичерпний перелік питань, що регулюються колективним договором, і кожен роботодавець може самостійно вирішувати, що саме повинно бути включено у колективний договір.

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