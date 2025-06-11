Від 8 до 10 тисяч доларів — на Закарпатті викрили канал втечі ухилянтів до Румунії

Організатори знаходили «клієнтів» через Telegram, планували маршрути в обхід блокпостів і доставляли їх до кордону з Румунією.

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На Закарпатті правоохоронці блокували канал втечі військовозобов’язаних за кордон. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Зокрема, трьом мешканцям Свалявщини повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, вчинені за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 3 с. т. 332 КК України).

Бажаючих втекти від мобілізації знаходили через Telegram-канали. Вартість за ці послуги коливалась в межах від 8 до 10 тисяч доларів від одного «клієнта».

Організатори координували групи втікачів: визначали безпечні маршрути, допомагали організувати проїзд територією України в обхід блокпостів та доставляли їх до держкордону на межі з територією Румунією. Надалі ухилянти самостійно незаконно перетинали держкордон України.

Триває подальше досудове розслідування та встановлення усіх обставин справи.

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