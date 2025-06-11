От 8 до 10 тысяч долларов — на Закарпатье разоблачили канал побега уклонистов в Румынию

Организаторы находили «клиентов» через Telegram, планировали маршруты в обход блокпостов и доставляли их к границе с Румынией.

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На Закарпатье правоохранители заблокировали канал побега военнообязанных за границу. Об этом сообщает областная прокуратура.

В частности, троим жителям Свалявщины сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководстве такими действиями, содействии их совершению советами, указаниями, предоставлением средств, совершённых по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Желающих избежать мобилизации находили через Telegram-каналы. Стоимость таких услуг составляла от 8 до 10 тысяч долларов с одного «клиента».

Организаторы координировали группы беглецов: определяли безопасные маршруты, помогали организовать проезд по территории Украины в обход блокпостов и доставляли их к госгранице на участке с территорией Румынии. В дальнейшем уклонисты самостоятельно незаконно пересекали государственную границу Украины.

Продолжается досудебное расследование и установление всех обстоятельств дела.

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