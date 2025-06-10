За 15 и 9 тысяч — в Тернопольской области нетрезвые водители пытались подкупить полицейских

Нетрезвые водители попытались избежать наказания путем предложения неправомерной выгоды.

Иллюстративное фото, источник - Вечерний Киев

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Тернопольской области правоохранители задокументировали два случая попыток избежать ответственности за вождение в нетрезвом состоянии путем предложения неправомерной выгоды. Об этом сообщила полиция региона.

Так, в селе Петриков 45-летняя жительница Тернополя, управляя автомобилем, допустила столкновение с припаркованным транспортным средством. В ходе реагирования на дорожно-транспортное происшествие инспекторы СРПП заметили у водительницы явные признаки алкогольного опьянения. Ей предложили пройти тест. Результат алкотестера Drager подтвердил – более 3 промилле.

При составлении административных материалов нарушительница предложила полицейским неправомерную выгоду в размере 15 000 гривен за «решение вопроса на месте». Инспекторы предупредили ее об уголовной ответственности за такие действия и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

Еще один случай произошел в одном из сел Тернопольского района. 37-летний мужчина, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, пытался избежать наказания, предложив работникам полиции 9000 гривен неправомерной выгоды.

По обоим фактам следователи полиции начали уголовные производства в соответствии с частью 1 статьи 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

Кроме того, на фигурантов инспекторы составили административные протоколы по части 1 статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения) и другие нарушения в сфере безопасности дорожного движения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.