Андрей Сибига поедет в Рим на встрече Weimar+ и в Прагу для участия в форуме GLOBSEC

Сибига в Риме и Праге представит украинскую позицию относительно давления на Россию.

Фото: DW

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на этой неделе отправится в Рим по приглашению своего итальянского коллеги Антонио Таяни для участия в министерской встрече в формате Weimar+, посвященной поддержке Украины и европейской безопасности. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

«Запланировано участие министра Андрея Сибиги в формате «Веймар+» с ключевыми европейскими партнерами Украины. Встреча состоится в Риме на этой неделе», - отметил Тихий. Он подчеркнул, что Сибига будет использовать эту платформу, чтобы убеждать партнеров усилить давление на Россию и предоставить Украине больше помощи для достижения мира.

Кроме того, министр примет участие в форуме GLOBSEC в Праге по приглашению министра иностранных дел Чехии Яна Липавского. В рамках форума запланирован ряд двусторонних встреч и выступление Сибиги.

По информации МИД Италии, встреча Weimar+ состоится 12 июня 2025 года под председательством вице-премьер-министра и министра иностранных дел Италии Антонио Таяни. В ней примут участие министры иностранных дел и представители Германии, Польши, Испании, Великобритании, Франции, Украины, а также представители институтов Европейского Союза и НАТО.

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