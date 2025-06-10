Апелляционный суд указал на ошибочность тезиса, что постановление ВВК сначала обязательно нужно обжаловать в ЦВВК, и только потом – в суд

Законодательство позволяет обжаловать постановление региональной ВВК сразу непосредственно в суд – решение апелляционного админсуда.

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Отказывая в удовлетворении иска мобилизованному с нарушением процедуры ВВК мужчине, суд первой инстанции исходил из мнения, что истец сначала должен был обжаловать постановление региональной ВВК в центральную врачебную комиссию, которая может принять окончательное решение о годности или непригодности к военной службе.

Однако такое мнение ошибочно. Об этом указал в постановлении по делу №520/31201/24 от 3 июня 2025 года Второй апелляционный административный суд.

Апелляционный админсуд указал, что согласно пункту 2.4.10. Главы 2 Раздела І Положения о ВВК №402 постановление ВВК регионов может быть обжаловано в ЦВВК или в судебном порядке.

Следовательно, законодательством установлена альтернатива поведения лица, в случае несогласия с решением региональной ВВК, путем выбора органа обжалования: либо в ЦВВК, либо в суд.

Таким образом, обжалование истцом постановления ВВК региона в суд свидетельствует о реализации им установленного законодательством права обжалования ее в суд.

При этом апелляционный суд учел выводы Верховного Суда (постановление от 13.06.2018 по делу №806/526/16, постановление от 12.06.2020 г. по делу №810/5009/18) о том, что в пределах административного процесса суд не вправе давать оценку профессиональным действиям конкретных врачей-членов ВВК при применении ими соответствующих методов освидетельствования истца, исследования медицинской документации, определении диагнозов и соответствия их конкретной статье Расписания болезней, поскольку это требует специальных знаний в медицинской отрасли.

Вопрос определения наличия или отсутствия определенного диагноза у истца и его пригодности (непригодности) к военной службе по результатам медицинского обследования является дискреционными полномочиями ВВК, а потому суд не вправе перебирать на себя полномочия этого органа.

Вместе с тем, как указал в постановлении Второй ААС, при рассмотрении иска об обжаловании решения ВВК суды вправе проверять законность заключения ВВК в пределах соблюдения процедуры принятия этого заключения, самостоятельно не оценивая медицинскую часть выводов.

В данном деле процедура соблюдена не была, поэтому иск мужчины в этой части апелляционный суд удовлетворил – признал противоправным и отменил постановление в форме справки ВВК, согласно которой истец был признан годным к военной службе.

Автор: Наталя Мамченко

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