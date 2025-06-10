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Кабмін затвердив надбавки до 1000 грн за ранги держслужбовцям в органах, які провели класифікацію посад

14:18, 10 червня 2025
Надбавки до посадових окладів за ранг будуть складати від 200 грн до 1000 грн.
Кабмін затвердив надбавки до 1000 грн за ранги держслужбовцям в органах, які провели класифікацію посад
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Кабмін затвердив зміни до постанови №1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2025 році».

Цими змінами затверджено розмір надбавок до посадових окладів за ранги державних службовців в державних органах, що провели класифікацію посад державної служби.

  • За 1 ранг буде надбавка – 1000 грн
  • 2 ранг – 900 грн
  • 3 – 800 грн
  • 4 – 700 грн
  • 5 – 600 грн
  • 6 – 500 грн
  • 7 – 400 грн
  • 8 – 300 грн
  • 9 ранг – 200 грн.

Відповідні зміни передбачені постановою Кабміну від 6 червня 2025 р. №667.

Постанова набуває чинності одночасно з законом 4282-IX про реформу оплати праці держслужбовців (законопроект 8222), який набув чинності «заднім числом» з 1 квітня 2025 року,  але не раніше дня її опублікування.

Як писала «Судово-юридична газета», відповідно до нового закону заробітна плата державного службовця складається з:

  • сталої заробітної плати – посадового окладу, надбавки за вислугу років, надбавки за ранг державного службовця;
  • варіативної заробітної плати – премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності, місячної або квартальної премії.

Також ми писали, що Кабмін опублікував постанову від 6 червня №668, якою затверджено порядок формування фонду оплати праці державних службовців у державному органі.

Автор: Наталя Мамченко

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держслужбовці Кабінет Міністрів України держслужба Денис Шмигаль

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