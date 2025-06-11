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В листке нетрудоспособности не указан код болезни — может ли работодатель отказать в оплате больничных

07:54, 11 июня 2025
Если в листке нетрудоспособности отсутствует информация о диагнозе и шифре МКБ-10, это не может быть основанием для отказа в оплате больничного.
В листке нетрудоспособности не указан код болезни — может ли работодатель отказать в оплате больничных
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Управление инспекционной деятельности в Винницкой области разъяснило, имеет ли работодатель право отказать работнику в принятии листка нетрудоспособности, если в нем не указан код болезни.

Так, если в листке нетрудоспособности отсутствует информация о диагнозе и шифре МКБ-10, это не может быть основанием для отказа в оплате такого документа. Узнать причину нетрудоспособности можно по коду, подчеркнутому в соответствующей графе.

Согласно пункту 3.2 Инструкции о порядке заполнения листка нетрудоспособности, утвержденной совместным приказом Министерства здравоохранения Украины, Министерства труда и социальной политики Украины, Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности, Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины от 03.11.2004 №532/274/136-ос/1406, в графе «Первичный диагноз» врач указывает первичный диагноз в первый день выдачи листка нетрудоспособности. Первичный диагноз, заключительный диагноз и шифр МКБ-10 указываются исключительно с письменного согласия пациента.

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Гоструда больничные трудовые отношения

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