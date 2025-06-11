У листку непрацездатності не вказано код хвороби — чи може роботодавець відмовити в оплаті лікарняних

Якщо в листку непрацездатності відсутня інформація про діагноз і шифр МКХ-10, це не може бути підставою для відмови в оплаті лікарняного.

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Управління інспекційної діяльності у Вінницькій області роз’яснило, чи має право роботодавець відмовити працівнику у прийманні листка непрацездатності, якщо в листку непрацездатності не вказано код хвороби

Так, якщо в листку непрацездатності відсутня інформація про діагноз і шифр МКХ-10, це не може бути підставою для відмови в оплаті такого листка непрацездатності. Про причину непрацездатності можна дізнатися за кодом, підкресленим у відповідній графі.

Відповідно до пункту 3.2 Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 3.11.2004 №532/274/136-ос/1406, у графі «Діагноз первинний» лікар указує первинний діагноз у перший день видачі листка непрацездатності. Діагноз первинний, діагноз заключний та шифр МКХ-10 зазначаються виключно за письмовою згодою хворого.

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