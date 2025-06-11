На Буковині затримали чоловіків, які пропонували хабарі прикордонникам за втечу за кордон

У Чернівецькій області за спроби підкупу прикордонників затримали двох чоловіків. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Зокрема, прикордонникам стало відомо про намір двох чоловіків незаконно потрапити до Румунії в обхід пунктів пропуску.
Для реалізації цього наміру чоловіки звернулися до прикордонника та запропонували йому по 2 тисячі доларів за допомогу в незаконному перетинанні кордону.
Двоє мешканців Черкаської області були затримані під час передачі інспектору прикордонної служби грошових коштів.
Цього ж дня, в ході реалізації матеріалів кримінального провадження, на одному з контрольних постів був затриманий житель Чернівецької області, який надав прикордоннику неправомірну вигоду в розмірі 1500 доларів за сприяння в незаконному переправленні його до Молдови.
Хабародавців затримано в порядку статті 208 КПК України. Їм оголошено підозри у вчиненні кримінального правопорушення за статтею 369 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
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