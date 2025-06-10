У Франції біля шкільних воріт під час перевірки рюкзаків учень з ножем напав на асистентку вчителя

31-річна асистентка вчителя загинула на роботі.

Фото: Paris-ua.com

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У місті Ножан на північному сході Франції школяр напав із ножем на 31-річну асистентку вчителя, яка перевіряла рюкзаки учнів біля воріт школи. Жінка загинула від отриманих травм. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на французьку поліцію.

Підозрюваного, учня школи, затримали і наразі допитують у жандармерії Ножана. Подробиці інциденту та мотиви нападника поки що уточнюються.

Президент Франції Емманюель Макрон висловив співчуття у соціальній мережі X, зазначивши: «Під час охорони наших дітей у Ножані загинула шкільна помічниця, ставши жертвою безглуздої хвилі насильства».

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