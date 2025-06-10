ВРП звільнила суддю Полтавського апеляційного суду Валентина Томилка за вчинення дисциплінарного проступку

Суддю Валентина Томилка звільнили на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України.

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У вівторок, 10 червня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Томилка Валентина Петровича з посади судді Полтавського апеляційного суду на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Реалізація зазначеної процедури здійснювалася на підставі подання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, яка вирішила притягнути суддю Полтавського апеляційного суду Валентина Томилка до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади у зв’язку із вчиненням істотного дисциплінарного проступку, грубого нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді (стаття 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

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