ВСП уволил судью Полтавского апелляционного суда Валентина Томылко за совершение дисциплинарного проступка

Судья Валентин Томылко был уволен на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины.

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Во вторник, 10 июня, Высший совет правосудия принял решение об увольнении Томылко Валентина Петровича с должности судьи Полтавского апелляционного суда на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Реализация указанной процедуры осуществлялась на основании представления Третьей дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия, которая приняла решение привлечь судью Полтавского апелляционного суда Валентина Томылко к дисциплинарной ответственности и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении судьи с должности в связи с совершением существенного дисциплинарного проступка, грубого пренебрежения обязанностями, что несовместимо со статусом судьи или свидетельствует о его несоответствии занимаемой должности (статья 109 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей»).

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