На Буковине задержали мужчин, которые предлагали взятки пограничникам за побег за границу

В Черновицкой области за попытки подкупа пограничников задержали двух мужчин. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
В частности, пограничникам стало известно о намерении двух мужчин незаконно попасть в Румынию в обход пунктов пропуска.
С этой целью мужчины обратились к пограничнику и предложили ему по 2000 долларов за помощь в незаконном пересечении границы.
Двое жителей Черкасской области были задержаны во время передачи сотруднику пограничной службы денежных средств.
В тот же день, в ходе реализации материалов уголовного производства, на одном из контрольных постов был задержан житель Черновицкой области, который предоставил пограничнику неправомерную выгоду в размере 1500 долларов за содействие в незаконной переправке его в Молдову.
Взяткодатели задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Им объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по статье 369 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.