На Буковине задержали мужчин, которые предлагали взятки пограничникам за побег за границу

Мужчины пытались незаконно пересечь границу с Румынией и Молдовой, предлагая пограничникам от 1500 до 2000 долларов взятки.

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В Черновицкой области за попытки подкупа пограничников задержали двух мужчин. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В частности, пограничникам стало известно о намерении двух мужчин незаконно попасть в Румынию в обход пунктов пропуска.

С этой целью мужчины обратились к пограничнику и предложили ему по 2000 долларов за помощь в незаконном пересечении границы.

Двое жителей Черкасской области были задержаны во время передачи сотруднику пограничной службы денежных средств.

В тот же день, в ходе реализации материалов уголовного производства, на одном из контрольных постов был задержан житель Черновицкой области, который предоставил пограничнику неправомерную выгоду в размере 1500 долларов за содействие в незаконной переправке его в Молдову.

Взяткодатели задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Им объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по статье 369 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.