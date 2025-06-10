Укрпочта вводит новые лимиты на выплату наличных с 1 июля

Укрпочта ограничивает наличные выплаты физлицам до 100 тысяч в месяц.

Фото: Mind.ua

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АО «Укрпочта» объявило об обновлении условий приема отправлений с наложенным платежом для физических лиц, введя новые лимиты на денежные операции в отделениях с 1 июля 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В 2024 году «Укрпочта» перечислила в государственный бюджет 3,1 миллиарда гривен, подчеркивая важность прозрачной работы для укрепления обороноспособности Украины. «Работать прозрачно - норма, так как своевременно уплаченные налоги = укрепление нашей обороноспособности», - отметили в компании.

Как социально ответственная организация, «Укрпочта» поддерживает украинских предпринимателей, но в то же время подчеркивает необходимость соблюдения законодательства. По результатам риск-анализа было решено обновить условия наложенного платежа таким образом, чтобы большинство клиентов не почувствовали изменений, а другие имели время адаптироваться.

С 1 июля 2025 года для физических лиц в отделениях будут действовать такие лимиты на выплату наличных:

максимальная сумма платежных операций в течение одного календарного месяца - 100 тысяч гривен;

максимальное количество платежных операций в течение одного календарного месяца - 10 штук.

Лимиты для наложенного платежа с выплатой на банковскую карту остаются неизменными:

максимальная сумма платежных операций в течение одного дня - 29 999 гривен;

максимальное количество платежных операций в течение одного дня - 50 штук;

максимальная сумма платежных операций в течение одного календарного месяца - 250 тысяч гривен;

максимальное количество платежных операций в течение одного календарного месяца - 500 штук.

В компании отметили, что этих лимитов достаточно для физических лиц, которые не занимаются предпринимательской деятельностью. Для тех, кто продает товары, «Укрпочта» рекомендует открыть ФЛП или выбрать другую легальную форму хозяйствования.

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