Генштаб будет сообщать о боях на еще одном направлении

Генштаб ВСУ добавил новое направление в ежедневные сводки: Северо-Слободжанское.

Источник фото: Генеральный штаб ВСУ

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С 16 июня Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины начинает информировать о ходе боевых действий на еще одном направлении — Северо-Слободжанском. Это решение принято в связи с активизацией российских войск в приграничье Сумской области и с целью усиления информированности общества о противодействии широкомасштабной вооруженной агрессии РФ.

Также в ежедневных сводках обновлено название Харьковского направления — теперь оно именуется Южно-Слободжанским.

Генштаб напоминает, что оперативная информация о российском вторжении публикуется на официальных ресурсах трижды в сутки: в 08:00, 16:00 и 22:00.

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