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Емманюель Макрон відкинув ідею Дональда Трампа про посередництво Путіна між Ізраїлем та Іраном

10:34, 16 червня 2025
Емманюель Макрон не вірить, что РФ, яка воює проти України, може бути посередником.
Емманюель Макрон відкинув ідею Дональда Трампа про посередництво Путіна між Ізраїлем та Іраном
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Президент Франції Емманюель Макрон відкинув ідею американського лідера Дональда Трампа щодо участі Путіна у посередницьких зусиллях між Ізраїлем та Іраном, пише The Times of Israel

Під час візиту до Гренландії Макрон підкреслив, що Росії «бракує авторитету» для таких посередницьких зусиль.

«Я не вірю, що Росія, яка зараз бере участь у конфлікті високої інтенсивності (війні проти України – ред.) та вирішила не поважати Статут ООН протягом кількох років, може бути посередником», - сказав він.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що «був би відкритий» до участі Путіна у посередницьких зусиллях між Ізраїлем та Іраном.

Раніше ми писали, що унаслідок ракетної атаки Ірану на Ізраїль 14 червня 2025 року загинули п’ятеро громадян України, серед яких троє дітей. Трагедія сталася в місті Бат-Ям, де ракета влучила в житловий будинок.

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Іран Ізраїль

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