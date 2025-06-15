Смертельное ДТП украинского автобуса во Франции — что известно о состоянии украинских детей в больницах

Девять детей находятся в больницах.

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Во Франции произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием украинского автобуса, в котором находились 46 студентов и 5 преподавателей Кицманского профессионального колледжа Подольского государственного университета. Об этом сообщил начальник Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.

Группа возвращалась домой после учебного обмена с аграрным лицеем La Touche в Бретани, проходившего с 10 по 13 июня в рамках международной программы сотрудничества.

По официальной информации, в результате аварии погибли четверо взрослых, из них — трое граждане Украины. Еще девять детей получили травмы и находятся в больницах, их состояние оценивается как стабильное.

Пострадавшим оказана необходимая помощь, предоставлены питание и временное жилье. Сейчас они находятся в безопасных условиях. Украинская сторона работает над тем, чтобы помочь родителям пострадавших детей добраться до Франции. Организацию возвращения участников поездки на родину координирует посольство Украины во Франции.

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