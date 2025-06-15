США охватили массовые антипрезидентские протесты на фоне военного парада Трампа – фото

Акции под лозунгом «Никаких королей» стали самыми массовыми протестами за все время второго срока Трампа.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В день, когда Дональд Трамп провёл масштабный военный парад в Вашингтоне, миллионы американцев вышли на акции протеста по всей стране — это стало самым массовым скоординированным выступлением против президента с начала его второго срока. Протесты, организованные под лозунгом «Никаких королей», прошли более чем в 2000 городах, превзойдя по масштабам официальный парад, пишет Politico.

Участники акций в Лос-Анджелесе, Бостоне, Чикаго и десятках других городов призвали к защите гражданских свобод и выступили против репрессий, депортаций и политического насилия, которое, по словам организаторов, лишь усиливается.

«Это не нормальное президентство», — подчеркнул конгрессмен Чуи Гарсия во время выступления в Чикаго. В Миннесоте, в день протестов, было совершено нападение на двух законодателей, один из них погиб — инцидент расследуется как политически мотивированное убийство.

Несмотря на призывы губернаторов оставаться дома из соображений безопасности, организаторы по всей стране не отменили демонстрации.

Сам Дональд Трамп, отвечая на лозунг протестов, заявил: «Я не король».

В то время как в столице маршировали более 6 тысяч военных, по всей стране проходили протесты.

Фото: Ben Fox/POLITICO

Фото: Shia Kapos/POLITICO

Фото: Kelly Garrity/POLITICO

Фото: Paul Demko/POLITICO

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.