США охватили массовые антипрезидентские протесты на фоне военного парада Трампа – фото

В день, когда Дональд Трамп провёл масштабный военный парад в Вашингтоне, миллионы американцев вышли на акции протеста по всей стране — это стало самым массовым скоординированным выступлением против президента с начала его второго срока. Протесты, организованные под лозунгом «Никаких королей», прошли более чем в 2000 городах, превзойдя по масштабам официальный парад, пишет Politico.
Участники акций в Лос-Анджелесе, Бостоне, Чикаго и десятках других городов призвали к защите гражданских свобод и выступили против репрессий, депортаций и политического насилия, которое, по словам организаторов, лишь усиливается.
«Это не нормальное президентство», — подчеркнул конгрессмен Чуи Гарсия во время выступления в Чикаго. В Миннесоте, в день протестов, было совершено нападение на двух законодателей, один из них погиб — инцидент расследуется как политически мотивированное убийство.
Несмотря на призывы губернаторов оставаться дома из соображений безопасности, организаторы по всей стране не отменили демонстрации.
Сам Дональд Трамп, отвечая на лозунг протестов, заявил: «Я не король».
В то время как в столице маршировали более 6 тысяч военных, по всей стране проходили протесты.
Фото: Ben Fox/POLITICO
Фото: Shia Kapos/POLITICO
Фото: Kelly Garrity/POLITICO
Фото: Paul Demko/POLITICO
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