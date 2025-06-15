Практика судов
  1. Фото
  2. / В мире

США охватили массовые антипрезидентские протесты на фоне военного парада Трампа – фото

09:13, 15 июня 2025
Акции под лозунгом «Никаких королей» стали самыми массовыми протестами за все время второго срока Трампа.
США охватили массовые антипрезидентские протесты на фоне военного парада Трампа – фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В день, когда Дональд Трамп провёл масштабный военный парад в Вашингтоне, миллионы американцев вышли на акции протеста по всей стране — это стало самым массовым скоординированным выступлением против президента с начала его второго срока. Протесты, организованные под лозунгом «Никаких королей», прошли более чем в 2000 городах, превзойдя по масштабам официальный парад, пишет Politico.

Участники акций в Лос-Анджелесе, Бостоне, Чикаго и десятках других городов призвали к защите гражданских свобод и выступили против репрессий, депортаций и политического насилия, которое, по словам организаторов, лишь усиливается.

«Это не нормальное президентство», — подчеркнул конгрессмен Чуи Гарсия во время выступления в Чикаго. В Миннесоте, в день протестов, было совершено нападение на двух законодателей, один из них погиб — инцидент расследуется как политически мотивированное убийство.

Несмотря на призывы губернаторов оставаться дома из соображений безопасности, организаторы по всей стране не отменили демонстрации.

Сам Дональд Трамп, отвечая на лозунг протестов, заявил: «Я не король».

В то время как в столице маршировали более 6 тысяч военных, по всей стране проходили протесты.

Фото: Ben Fox/POLITICO

Фото: Shia Kapos/POLITICO

Фото: Kelly Garrity/POLITICO

Фото: Paul Demko/POLITICO

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты предлагают оставить в паспортах-книжечках, которые еще выдаются по решению суда, только украинский язык

Также предлагается признать утратившим силу Положение о паспорте гражданина Украины для выезда за границу.

Очное образование – только при условии обязательных прививок: Кабмин отмечает, что в странах ЕС для родителей есть даже штрафы за отказ от вакцинации детей

Законопроект об обязательности вакцинации для посещения учебных заведений был разработан с участием международных специалистов в сфере защиты населения от инфекционных болезней.

Депутаты предлагают упростить поступление в вузы, находящиеся на территориях боевых действий

Законопроектом предлагается установить возможность поступления в вузы по результатам собеседования или вступительных экзаменов без использования ВНО или НМТ.

Военнослужащих с высшим психологическим или медицинским образованием запретят назначать на должности, не связанные с медслужбой – Зеленский подписал указ

Зеленский запретил назначать на военные должности, не связанные с медицинской службой, военнослужащих с высшим образованием психологов, медиков, фармацевтов, реабилитологов.

Суд отменил решение комиссии ТЦК об отказе в рассмотрении заявления об отсрочке студента иностранного вуза

Может ли комиссия ТЦК отказать в рассмотрении заявления об отсрочке соискателю образования, обучающемуся в иностранном учебном заведении, потому что такое заведение не имеет доступа к ЕГЕБО – решение суда.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Катющенко
    Віталій Катющенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Євген Мацький
    Євген Мацький
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду