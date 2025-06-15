Израиль и Иран продолжают обмен ракетными ударами — в Израиле ищут пропавших без вести

В результате атаки Тегерана погибли по меньшей мере 8 человек, еще более 30 — пропавшие без вести.

Источник фото: Jack GUEZ / AFP

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В Израиле спасатели обнаружили тела восьми погибших после ночного ракетного удара со стороны Ирана, еще более 30 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что в результате атаки погибли восемь человек, еще около 200 получили ранения. Спасательные службы продолжают поиски людей, которые могут находиться под завалами.

По данным издания, среди погибших — четверо жителей Бат-Яма, включая восьмилетнего ребенка, которые стали жертвами попадания ракеты в жилой дом. Еще четверо человек погибли в результате обстрела в городе Тамра на севере страны.

Спасательные операции продолжаются — специалисты разбирают обломки разрушенных зданий в поисках людей.

В свою очередь, Армия обороны Израиля сообщила об ответных ударах по объектам в Иране.

В течение ночи израильские ВВС обнаружили и нанесли удары по нескольким пусковым установкам баллистических ракет в Иране, сопроводив информацию видеозаписями ударов.

במהלך הלילה: זוהו והותקפו משגרי טילים באיראן - חיל האוויר השלים בשעה האחרונה גל תקיפה נוסף במערב איראן לעבר תשתיות לאחסון ולשיגור טילים pic.twitter.com/CLB5ciRYVp — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 15, 2025

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