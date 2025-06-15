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Ізраїль та Іран продовжують обмінюватимуся ракетними ударами – в Ізраїлі шукають зниклих безвісти

08:36, 15 червня 2025
Внаслідок атаки Тегерана загинули щонайменше 8 людей, ще понад 30 — зниклі безвісти.
Ізраїль та Іран продовжують обмінюватимуся ракетними ударами – в Ізраїлі шукають зниклих безвісти
Джерело фото: Jack GUEZ / AFP
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В Ізраїлі рятувальники виявили тіла вісьмох загиблих після нічного ракетного удару Ірану, ще понад 30 осіб вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє The Times of Israel.

Зазначається, що загалом внаслідок атаки загинули вісім людей, ще близько 200 отримали поранення. Рятувальні служби продовжують пошуки осіб, які можуть перебувати під завалами.

За даними видання, серед загиблих — четверо мешканців Бат-Яму, зокрема восьмирічна дитина, які стали жертвами влучання ракети в житловий будинок. Ще четверо осіб загинули внаслідок обстрілу в місті Тамра на півночі країни.

Рятувальні операції тривають — фахівці розбирають уламки зруйнованих споруд у пошуках людей.

У свою чергу, Армія оборони Ізраїлю повідомила про удари у відповідь по об’єктах в Ірані.

Протягом ночі ізраїльські ВПС виявили та завдали ударів по кількох пускових установках балістичних ракет в Ірані, додавши відеозаписи ударів.

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Іран Ізраїль

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