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Президент звільнив голову Шосткинської райдержадміністрації Сумської області Віктора Губенка

09:49, 15 червня 2025
Володимир Зеленський підписав указ про звільнення голови Шосткинської РДА.
Президент звільнив голову Шосткинської райдержадміністрації Сумської області Віктора Губенка
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Президент України Володимир Зеленський звільнив Віктора Губенка з посади голови Шосткинської районної державної адміністрації Сумської області. Відповідне розпорядження №81/2025-рп від 14 червня 2025 року оприлюднено на сайті глави держави.

«Звільнити ГУБЕНКА Віктора Григоровича з посади голови Шосткинської районної державної адміністрації Сумської області згідно з поданою ним заявою», – йдеться у документі.

Раніше 24 лютого 2023 року розпорядженням №26/2023-рп Президент тимчасово відсторонив Губенка від виконання обов’язків на цій посаді.

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Суми звільнення Володимир Зеленський

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