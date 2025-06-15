Президент уволил главу Шосткинской райгосадминистрации Сумской области Виктора Губенко

Владимир Зеленский подписал указ об освобождении главы Шосткинской РГА.

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Губенко с должности главы Шосткинской районной государственной администрации Сумской области. Соответствующее распоряжение №81/2025-рп от 14 июня 2025 года опубликовано на сайте главы государства.

«Уволить ГУБЕНКО Виктора Григорьевича от должности главы Шосткинской районной государственной администрации Сумской области согласно поданному им заявлению», — говорится в документе.

Ранее, 24 февраля 2023 года, распоряжением №26/2023-рп Президент временно отстранил Губенко от исполнения обязанностей на этой должности.

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